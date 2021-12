Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал будущие переговоры нынешнего лидера США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Трамп считает, что переговоры между президентами России и США будут неравным матчем для американской стороны.

"Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны", - подчеркнул он в эфире телеканала Newsmax TV.

TRUMP: A Putin-Biden match-up is like "The New England Patriots playing your high school football team." https://t.co/UiSItckoYZ pic.twitter.com/02jQDEgbL1