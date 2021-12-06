Как сообщили haqqın.az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 7 декабря 2021 года около 16:00 на служебной территории погранзаставы Пограничных войск погранотряда «Гейтепе» близ села Дашкенд Ярдымлинского района пограничным нарядом были выявлены два неизвестных лица, пытавшихся нарушить государственную границу и проникнуть на территорию Азербайджана.

Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух. Однако нарушители границы открыли огонь из огнестрельного оружия по пограннаряду, бросили два свертка и пытались скрыться с места происшествия. В соответствии с требованиями закона Азербайджана "О государственной границе Азербайджанской Республики", пограничный наряд применил оружие против нарушителей и обезвредил одного из них. В настоящее время принимаются меры по установлению личности нарушителя границы.

Ведется розыск другого нарушителя. На месте происшествия в двух свертках было обнаружено 4 270 пачек сигарет Marlboro, Kent, More.

Иранская сторона проинформирована о случившемся.