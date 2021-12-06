Полковник МЧС попался на взятке
На бывшего командира расположенной в Губинском районе N-ской воинской части Войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям полковника Эхтирама Назарова заведено уголовное дело. Информацию haqqin.az подтвердили в МЧС.
Э.Назарову вменяется статья 312.1 (дача взятки) Уголовного кодекса.
В качестве потерпевшего признан Азер Алиев.
Предварительное следствие по уголовному делу Э.Назарова завершено, и оно передано в Бакинский военный суд для рассмотрения.