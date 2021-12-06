«Талибан» просит место в ООН

Правительство пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" попросило Генеральную Ассамблею ООН дать место в организации. Об этом в Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря талибов Инамулла Самангани.

Самангани заявил, что талибы сейчас единственные, кто представляет правительство и народ Афганистана, и место в ООН, по его Самангани, закреплено за "Талибаном" по праву. Он призвал ООН пересмотреть свой подход.

"Несправедливо передавать место в ООН кому-либо, кто не представляет афганское правительство и народ Афганистана. Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть сохранено. Организация Объединенных Наций должна поработать над вопросом рациональности и снова серьезно рассмотреть его", - указал Самангани.

سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به کسی که از دولت و‌ مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند غیر عادلانه است.

این کرسی حق دولت و مردم افغانستان است و حق باید به حقدار سپرده شود. ملل متحد باید از معقولیت کار بگیرد و درین مورد به جدیت از سر نو غور بکند. — Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) December 7, 2021

Заявление талибов прозвучало после того, как накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая откладывает решение о том, кто будет представлять в организации Афганистан и Мьянму, где власть удерживает военная хунта. Таким образом, нынешние послы этих стран останутся на своих местах, несмотря на смену власти.