Трамп намеренно заражал людей коронавирусом

Бывший президент США Дональд Трамп, знал, что у него может быть коронавирус, еще за неделю до публичного объявления. Он намерено заражал людей коронавирусом. Об этом, как пишет The Washington Post, в своих мемуарах сообщил Марк Медоуз, который в период президентства Трампа занимал пост руководителя аппарата президента.

Медоуз утверждает, что Трамп получил положительный тест на коронавирус еще 26 сентября. Это случилось за 3 дня до первых дебатов с противостоящим ему Джо Байденом. По его словам, Трамп знал, что каждый из кандидатов должен был сдать тест на коронавирус за 72 часа до дебатов. Однако несмотря на то, что бывший президент этого не сделал, от участия в дебатах он решил не отказываться.

Журналисты The Washington Post восстановили все встречи и передвижения Дональда Трампа в период с 26 сентября до 2 октября. Именно 2 октября президент признался, что у него подтвердили коронавирус. В указанный период Трамп успел побывать в близком контакте почти с 500 людей. Причем ближайшее окружение президента и он сам отказывались носить маски.