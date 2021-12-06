Лорды рассказали Фуаду Мурадову о своей поддержке Азербайджана

Рамиль Алиев, собкор 17:58

В рамках визита делегации Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана в Соединенное Королевство в Лондоне состоялась встреча с представителями пакистанской общины. В мероприятии на тему “К устойчивому будущему” (Working Towards a Sustainable Future) приняли участие представители пакистанской общины, являющиеся в Британии политиками, парламентариями, мэрами разных городов, а также члены турецкой общины.

Выступая на мероприятии, председатель госкомитета Фуад Мурадов отметил роль Пакистана в поддержке Азербайджана. Эта страна одной из первых признала независимость Азербайджана и по сей день не установила дипотношения с Арменией. Исламабад оказывал Баку большую политическую и моральную поддержку во время второй карабахской войны. Напомнив о встрече президентов Азербайджана и Пакистана в рамках ноябрьского саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, Ф.Мурадов выразил уверенность в том, что нынешняя встреча сыграет большую роль в расширении связей азербайджанской диаспоры с пакистанской общиной, осуществляющей деятельность в Соединенном Королевстве и Европе, и реализации совместных проектов.

Затем выступили мэры муниципалитета Илинг - Минир Ахмед, муниципалитета Слау - Назир Хусейн, члены Палаты лордов британского парламента – Мохаммед Шейх, лорд Курбан Хусейн и другие. Выступавшие выразили доброе отношение к Азербайджану и рассказали о своей поддержке справедливой позиции Баку в ходе дебатов, проходивших в парламенте Великобритании. По словам лордов, карабахский конфликт остался позади и во время своего визита в Азербайджан они стали свидетелями вандализма оккупационного режима. Мохаммед Шейх и Курбан Хусейн отметили, что еще раз вынесут на повестку дня британского парламента вопрос о необходимости передачи Армении карт минных полей. “Aзербайджан и Пакистан всегда проводили совместную работу. Обещаем и впредь поддерживать позицию нашей братской страны и готовы к этому”, - сказал государственный представитель пакистанской провинции Пенджаб Атир Чодри.