Назарбаев перечислил, за что стоит уважать Путина

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну поделился, как ему удалось наладить доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и за что его стоит уважать.

"Сначала Путин был премьер-министром. Я в то время во всю проводил реформы здесь, он хотел знать, что и как я делаю. Мы встретились тогда, я рассказывал, с чего я начинал, что надо делать. Потом пару раз встретились, у нас с ним был отдельный разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами", - цитирует ТАСС Назарбаева.

По словам первого главы Казахстана, с тех пор его отношения с Путиным только развивались: "Его стоит уважать по некоторым позициям. Во-первых, у него есть принципы, во-вторых, он держит слово - это для политика редкое дело. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе".

Назарбаев также отметил, что искренний патриотизм президента России достоин уважения.