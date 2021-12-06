Сирийская армия перекрыла путь патрулю США

Военнослужащие сирийской армии преградили путь патрулю американских сил в окрестностях города Камышлы на севере провинции Хасеке, сообщает агентство SANA.

Согласно информации, военные США приблизились на бронемашинах к населенному пункту Эс-Салихия, где находится блокпост правительственных войск. Сирийские солдаты, вышедшие на шоссе, перекрыли проезд колонне и вынудили американцев вернуться на свою базу.

Ранее колонна военных автомашин сил США подверглась нападению в провинции Хасеке. Автомобили американцев были атакованы с использованием двух взрывных устройств. Транспортным средствам был нанесен серьезный ущерб.