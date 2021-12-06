Подробности драки в парламенте Армении: пригласили на кофе и избили
Депутат фракции «Армения» Арам Вардеванян заявил, что инцидент в парламенте произошел в кабинете вице-спикера Национального собрании Рубена Рубиняна.
В интервью журналистам Вардеванян рассказал, что представители правящей партии «Гражданский договор» под предлогом выпить кофе пригласили в кабинет Рубиняна помощников депутатов от оппозиции и избили их.
«После того как пригласили на кофе, в комнату ворвались 20 человек, в том числе и группа депутатов, и начали бить парней», - сказал Вардеванян.
Генпрокуратура страны заявила, что изучает публикации о драке в парламенте.