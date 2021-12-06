Военным атташе рассказали о реформах в азербайджанской армии

В Управлении международного военного сотрудничества состоялось годовое совещание с участием аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств и представителей международных организаций. Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

«На совещании гости были подробно проинформированы о вопросах военной безопасности в регионе, реформах, проводимых в азербайджанской армии после победы во второй карабахской войне, одержанной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, мероприятиях, проводившихся в течение года в рамках международного военного сотрудничества, и деятельности, планируемой на 2022 год», - говорится в сообщении ведомства.