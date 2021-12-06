Азербайджан победил Армению в Международном суде ООН обновляется
Международный суд ООН не удовлетворил главный иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Об этом говорится на сайте организации.
В сообщении сказано, что суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана».
Международный суд заявил, что Армения не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам.
К тому же, международный суд ООН потребовал от Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджанцев.