Международный суд ООН не удовлетворил главный иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Об этом говорится на сайте организации.

В сообщении сказано, что суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана».

Международный суд заявил, что Армения не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам.

К тому же, международный суд ООН потребовал от Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджанцев.