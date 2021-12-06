МИД Азербайджана вновь обвиняет Армению

«Заявления МИД Армении о том, что слова президента Азербайджана, озвученные во время встречи с жителями Губинского района, не соответствуют подписанным трехсторонним заявлениям и угрожают территориальной целостности Армении, скрывают невыполнение армянской стороной взятых на себя обязательств, имеют цель отвлечения внимания международного сообщества от данной проблемы и создания необоснованных фобий среди своего населения». Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В сообщении МИД Азербайджана также говорится, что официальный Баку неоднократно подчеркивал важность реализации совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран на высшем уровне.

«Мы предприняли конкретные шаги в этом направлении. Несмотря на то, что прошло больше года, Армения не выполняет взятые на себя обязательства под разными предлогами, препятствуя миру и безопасности в регионе. Армения, которая до сих пор не отказалась от безосновательных претензий на карабахский регион и проявляет реваншизм, никак не реагирует на шаги Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами», – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.