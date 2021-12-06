Минобороны Азербайджана о гибели Гора Мартиросяна

«Распространяемая в армянских СМИ информация об убийстве на территории Азербайджана члена незаконного армянского вооруженного формирования Гора Мартиросяна в результате якобы открывшегося огня со стороны подразделений азербайджанской армии является необоснованной ложью». Об этом haqqin.az сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В Минобороны также отметили, что распространение ложной информации является попыткой армянской стороны скрытия очередного преступления, произошедшего 5 декабря.