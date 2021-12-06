Срочно: Армения предоставила Азербайджану карты минных полей всего Карабаха

«Международный суд ООН не принял решения об обязательном предоставлении Азербайджану минных карт освобожденных в ходе второй карабахской войны районов, поскольку несколько дней назад правительство Армении, опасаясь справедливого решения суда, передала Азербайджану минные карты оставшихся территорий Карабаха. Именно из-за опасения решений международного суда ООН армянская сторона предоставила карты минных полей заранее». Об этом haqqin.az сообщили в правительственных источниках.

Напомним, что ранее Международный суд ООН отклонил иск Армении «о немедленном возвращении военнопленных», «закрытии парка военных трофеев» и «расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана». Также суд ООН потребовал от Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджанцев.