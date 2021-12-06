Путин и Байден начали переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет, передает ТАСС.

По информации российских и американских СМИ, лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО на восток и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

В начале саммита Владимир Путин с улыбкой поприветствовал американского коллегу, а тот, в свою очередь, заявил, что рад видеть президента России, выразив сожаления о том, что не получилось увидеться лично.

Напомним, что встреча проходит по защищенной линии видеосвязи в закрытом формате.