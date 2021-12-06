Экс-глава Шемахи скончался от коронавируса

Бывший глава Исполнительной власти Шемахи Акиф Алиев скончался от коронавируса, сообщает haqqin.az.

Отметим, что А.Алиев занимал пост главы района в 2000-2004-х годах.