Экс-глава Шемахи скончался от коронавируса
Бывший глава Исполнительной власти Шемахи Акиф Алиев скончался от коронавируса, сообщает haqqin.az.
Отметим, что А.Алиев занимал пост главы района в 2000-2004-х годах.
Бывший глава Исполнительной власти Шемахи Акиф Алиев скончался от коронавируса, сообщает haqqin.az.
Отметим, что А.Алиев занимал пост главы района в 2000-2004-х годах.
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