Заявление Симоняна об армянских солдатах в Баку вызвало переполох в Ереване

Десятки человек собрались у здания правительства Армении в центре Еревана, сообщают армянские СМИ.

Родители и родственники без вести пропавших военнослужащих, собравшиеся у здания правительства в центре Еревана, требуют, чтобы спикер парламента Ален Симонян немедленно явился к ним и разъяснил свои заявления.

Протестующие не исключают, что пойдут на радикальные меры, если Симонян не придет к ним. Родители требуют уважения к себе и их детям, они считают, что чиновники должны проявлять сдержанность и взвешивать свои слова.

Напомним, что ранее спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил попавших в плен армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявив, что «этих пленных уже для меня не существует».