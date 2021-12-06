Депутат Вахид Ахмедов попросил Ильхама Алиева освободить оппозиционера Салеха Рустамова

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой освободить активиста ПНФА Салеха Рустамова, который объявил голодовку в тюрьме, передает Qafqazinfo.

В своем обращении депутат подчеркнул, что Салех Рустамов принимал участие в первой карабахской войне, отметив, что его голодовка вызвала серьезное беспокойство в обществе.

«Исходя из принципов гуманизма, прошу вас помочь в принятии справедливого решения по Салеху Рустамову и освобождении его из заключения в рамках ваших полномочий».