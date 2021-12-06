Депутат Вахид Ахмедов попросил Ильхама Алиева освободить оппозиционера Салеха Рустамова
Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой освободить активиста ПНФА Салеха Рустамова, который объявил голодовку в тюрьме, передает Qafqazinfo.
В своем обращении депутат подчеркнул, что Салех Рустамов принимал участие в первой карабахской войне, отметив, что его голодовка вызвала серьезное беспокойство в обществе.
«Исходя из принципов гуманизма, прошу вас помочь в принятии справедливого решения по Салеху Рустамову и освобождении его из заключения в рамках ваших полномочий».
В обращении также говорится, что инициатива исходила от Комитета защиты прав Салеха Рустамова.
Отметим, что Салех Рустамов уже несколько недель проводит в заключении голодовку. Активист ПНФА приговорен к семи годам лишения свободы. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА.