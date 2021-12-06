МИД Азербайджана приветствует решение Международного суда ООН

«Азербайджан приветствует решения Международного суда ООН против Армении и призывает страну немедленно выполнить свои обязательства», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением о решениях Международного суда ООН, передает haqqin.az.

Также в заявлении МИД Азербайджана отмечается, Азербайджан будет соблюдать меры, принятые судом для предотвращения расовой дискриминации.

«Азербайджан привержен своим обязательствам по международным конвенциям. Мы продолжим отстаивать права всех своих граждан и требовать от Армении ответственности за нарушения международного права», – указано в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее международный суд ООН не удовлетворил иски Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных», «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана». Международный суд заявил, что армянская сторона не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. К тому же, международный суд ООН потребовал от Армении предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджанцев.