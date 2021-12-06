«Распространение омикрон-штамма коронавируса повышает вероятность снижения спроса на нефть в краткосрочной перспективе». Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Министерства энергетики США.

Аналитики утверждают, что на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса котировки нефти марки Brent упали до $72 за баррель, а в начале декабря находились ниже $70 за баррель.

«Падение цены последовало за идентификацией нового штамма коронавируса «омикрон», который повышает вероятность того, что спрос на нефть может снизиться в краткосрочной перспективе», – говорится в отчете.