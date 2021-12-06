О чем говорили Путин и Байден?

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции продолжались два часа. На повестке саммита были двусторонние отношения, стратегическая стабильность, а также ситуация на Украине и расширение НАТО, передает РБК.

Президенты связались друг с другом по защищенному каналу видеосвязи. Владимир Путин находился в своей резиденции в Сочи, а Джозеф Байден – в Белом доме в Вашингтоне.

После завершения встречи двух лидеров стало известно, что Байден в разговоре с Путиным заявил, что США и союзники ответят жесткими экономическими мерами при военной эскалации в отношении Украины.

В пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возвращению к дипломатии.