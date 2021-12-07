Саакашвили прекращает лечение и вновь начинает протест

«Я прекращаю лечение пока не восстановлюсь в своих правах», – об этом говорится в письме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, опубликованного в социальной сети Facebook.

«Сегодня утром был опубликован отчет государственного инспектора, который оштрафовал Министерство юстиции Грузии за грубое нарушение прав человека. Примерно через 6 часов после этого, двое сотрудников 18-го учреждения вошли в мою палату, в которых я опознал участников своих пыток. Меня проинформировали о том, что, поскольку я использовал аппарат давления для самозащиты, проведут медицинские процедуры против моей воли. Было решено принять против меня дисциплинарные меры, включая ограничение встреч и лишение телевизора», – говорится в письме.

Саакашвили также заявил, что сегодня не смог встретиться со своей матерью, которая ждала перед медицинским учреждением около 4 часов.