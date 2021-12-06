Во вторник, 7 декабря, в международном аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже по запросу Турции был арестован один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, передает французская радиостанция RTL.

По данным СМИ, задержанный – бывший гвардеец Королевского полка Саудовской Аравии. Разыскиваемому 33 года, он путешествовал под своим именем – Халед Айед Алотайби. Он один из 26 саудовцев, объявленных в розыск Турцией по делу об убийстве журналиста.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Первоначально королевство отвергало обвинения, однако затем было вынуждено признать, что речь идет о спланированном убийстве.