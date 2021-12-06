Американский политический обозреватель Джеральд Сеиб предупредил о растущем риске начала трех военных конфликтов, которые могут стать «драмой» для США. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal

По его словам, сейчас США и их союзники переживают опасный момент – возможно даже более опасный, чем кажется многим американцам. Так, среди вероятных конфликтов он назвал вторжение России в Украину. В качестве довода он привел концентрацию российских войск на границе со страной.

Второй горячей точкой, по мнению автора, может стать Тайвань. Он подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин ясно сигнализировал о своих намерениях взять под контроль Тайвань, находясь у власти.