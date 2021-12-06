Донбасс, Тайвань, Иран: где может начаться новый военный конфликт? статья The Wall Street Journal
Американский политический обозреватель Джеральд Сеиб предупредил о растущем риске начала трех военных конфликтов, которые могут стать «драмой» для США. Об этом он написал в своей статье для The Wall Street Journal
По его словам, сейчас США и их союзники переживают опасный момент – возможно даже более опасный, чем кажется многим американцам. Так, среди вероятных конфликтов он назвал вторжение России в Украину. В качестве довода он привел концентрацию российских войск на границе со страной.
Второй горячей точкой, по мнению автора, может стать Тайвань. Он подчеркнул, что китайский лидер Си Цзиньпин ясно сигнализировал о своих намерениях взять под контроль Тайвань, находясь у власти.
Помимо этого, обозреватель рассказал, что третий вероятный конфликт может возникнуть при срыве переговоров по иранской ядерной сделке. По его мнению, Тегеран намерен достичь как минимум ядерного порога, при этом США могут смириться с ядерным статусом Ирана, однако Израиль не может пойти на такой шаг.
«А это значит, что перспектива военных действий с каждым днем становится все острее», – написал Сеиб.