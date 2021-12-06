Казахстан и США будут сотрудничать в сфере обороны
В городе Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и Соединенных Штатов Америки. Представители оборонных ведомств обсудили проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Казахстана.
«Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров. Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном Пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который готовится к подписанию», – говорится в сообщении.