Еще одно изменение в Минспорта: олимпийский чемпион покидает свой пост

В Министерстве молодежи и спорта произошло еще одно кадровое изменение. Как удалось узнать haqqin.az, пост начальника управления спорта покидает Фарид Мансуров.

Олимпийский чемпион 2004 года и 2-кратный чемпион мира по греко-римской борьбе занимал эту должность с сентября 2016 года. Кто займет место Мансурова, пока неизвестно.

Напомним, ранее распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева с постов заместителей министра были сняты Исмаил Исмайлов и Интигам Бабаев. Их места заняли Мариана Василева и Индира Гаджиева.