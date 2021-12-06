США могут изолировать Россию от мировой финансовой системы

«США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину». Об этом в своем выступлении в сенате сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. Она добавила, что беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно – «в первый день, пятый, десятый».