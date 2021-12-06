Forbes выбрал самую влиятельную женщину планеты

Журнал Forbes опубликовал новый список 100 самых влиятельных женщин в мире. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила данный рейтинг по версии издания.

В текущем году первое место заняла американский филантроп и бизнесвумен Маккензи Скотт, экс-супруга главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Ее вклад в благотворительность оценивается более чем в 8,5 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге по данным Forbes заняла вице-президент США Камала Харрис. На третьей же строчке оказалась президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. До 2019 года она возглавляла Международный валютный фонд. Обе должности она заняла первой из женщин.