Ушаков о «красных линиях» Путина в переговорах с Байденом

«Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером США Джо Байденом прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров, передает ТАСС.

При этом он добавил, что Владимир Путин достаточно подробно проинформировал о том, как именно Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности и достигнутые в рамках саммита «нормандской четверки» вопросы.

«Украина затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из переговорного процесса Донбасс», - подчеркнул Ушаков.