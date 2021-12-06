Ушаков о «красных линиях» Путина в переговорах с Байденом
«Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером США Джо Байденом прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров, передает ТАСС.
При этом он добавил, что Владимир Путин достаточно подробно проинформировал о том, как именно Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности и достигнутые в рамках саммита «нормандской четверки» вопросы.
«Украина затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из переговорного процесса Донбасс», - подчеркнул Ушаков.
Кроме того, помощник Путина отметил, что президент России сказал Байдену о «красных линиях», которые представляют собой дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
По его словам, Путин отметил, что эти «красные линии», в частности, исключают любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения.