В городе Брандербург в Германии полицейские расследуют дело об убийстве одной семьи, передает Bild.

Сообщается, что 40-летний мужчина убил свою жену и троих дочерей из-за страха ареста за изготовление поддельного сертификата вакцинации от коронавируса.

Прокурор рассказал, что 4 декабря были обнаружены тела троих девочек – четырех, восьми и десяти лет, а также их родителей. По версии следствия, мужчина застрелил жену и детей, а затем покончил с собой.

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой говорится, что работодатель узнал о поддельном сертификате о вакцинации его жены. Из-за этого пара боялась, что их арестуют и отнимут детей, поэтому решила свести счеты с жизнью.