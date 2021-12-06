Главное мировое событие – это, безусловно, переговоры между президентами США и России, прошедшие по видеосвязи. Кремль приложил немалые усилия, чтобы они состоялись, не на шутку напугав всех концентрацией войск возле украинских границ и в Крыму. Политики, эксперты и средства массовой информации всерьез обсуждали, насколько вероятна большая война. Очевидно, что накал ситуации требовал вмешательства лидеров и гарантов мирового спокойствия. Результат – небывалая дипломатическая активность на московском направлении и ее вершина: виртуальный саммит Джо Байдена и Владимира Путина.

Следует напомнить, что предыдущая, первая встреча президентов Байдена и Путина состоялась 16 июня в Женеве, и на ней стороны предварительно договорились через полгода обсудить динамику российско-американских отношений. Вот, собственно, шесть месяцев и миновало. Динамика, прямо скажем, аховая, хотя той встрече тоже предшествовала активность российских вооруженных сил у украинских границ, которая значительно ускорила готовность американца встретиться с русским.

Сейчас, как и в прошлый раз, пойдут гадания, о чем смогли договориться, а о чем лишь обменялись мнениями российский и американский лидеры, какую долю в двухчасовом разговоре заняло обсуждение состояния дипломатических отношений США и РФ, вопросы кибербезопасности и стратегической стабильности, а сколько – ситуация вокруг Украины. В своих заявлениях российское руководство обозначило свое острое нежелание видеть Украину в НАТО, а НАТО – в Украине. А с кем еще говорить на эту тему, как не с главным лицом в Североатлантическом альянсе, американским президентом?

Следует сказать сразу, что главная цель встречи – сама встреча – состоялась. Джо Байден, как ему и полагается, выступил в роли мирового арбитра, Владимир Путин в качестве государственного деятеля такого масштаба, с которым регулярно напрашивается на встречи американский президент. Уже в силу факта встречи уровень напряженности, существовавший до нее, спал, тем самым саммит себя оправдал, даже если не углубляться в детали.

Каковы эти детали, каждая из сторон частично изложила в немногословных заявлениях, соответственно, Белого дома и Кремля, а какая-то часть останется не для публики, и судить о договоренностях можно будет из дальнейшего развития событий. Ничто не свидетельствует о том, что кто-то из переговорщиков дал слабину и пошел на значительные уступки. Скорей, остались при своих, при этом снизив общий градус конфронтации.

В то же время одно значительное изменение за то время, что президентом США является Джо Байден, а президент Владимир Путин добивается с ним встреч довольно жестким способом, произошло. Европа впервые за долгие годы ощутила, что такое обсуждение перспективы большой войны на континенте. Впервые в совершенно конкретном контексте стал вопрос, насколько Запад готов оказывать поддержку как своим непосредственным союзникам, так и младшим партнерам. Пришлось озадачиться проблемой, что означает на самом деле многократное военное и экономическое преимущество, если в ситуации острого конфликта использование этого преимущества является крайне, до невозможности, нежелательным против соперника, который готов использовать все, что угодно, и обладает очень высоким болевым порогом. Вот этого обстоятельства, что приходится столько переживать и над стольким задумываться, России не простят ни Европа, ни Америка, ни Большой Запад.

Какие формы и сколько времени займет расплата за доставленные неприятности, не так важно. Нет, войны не будет. Но, что действительно важно, отныне не будет и мира, и геополитические оппоненты России, наконец, в полной мере осознали это неприятное обстоятельство. Собственно, к этому Владимир Путин уверенно и вел свою страну последние пару президентских сроков. Цель достигнута. Вот только в чем тут успех?