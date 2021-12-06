Министр Фикрет Мамедов избран вице-президентом Международной ассоциации антикоррупционных органов

Азербайджан в качестве одного из организаторов Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA), объединяющей более 100 стран, принимает активное участие в работе данной структуры.

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией - 9 декабря в режиме видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета, являющегося руководящим органом IAACA. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Азербайджана.

На встрече обсуждались международные антикоррупционные меры, дальнейшая деятельность организации и другие организационные вопросы.

Выступая на мероприятии, вице-президент ассоциации, министр юстиции Фикрет Мамедов рассказал, что в качестве приоритетной сферы государственной политики в Азербайджане ведется решительная борьба с коррупцией, страна активно сотрудничает с IAACA, играющей важную роль в глобальной антикоррупционной борьбе. Министр выдвинул предложения по перспективе деятельности организации и другим обсуждаемым темам.

В ходе мероприятия также был определен новый состав Исполнительного комитета Ассоциации в связи с истечением срока полномочий руководства Ассоциации, новым президентом организации стал глава Комиссии по борьбе с коррупцией Гонконга. Принимая во внимание активное участие Азербайджана в работе IAACA, а также эффективное представительство республики и ценный вклад, кандидатура министра юстиции Азербайджана была одобрена на должность вице-президента структуры.

В то же время было принято решение о том, что для повышения эффективности деятельности IAACA новый президент и вице-президенты будут нести ответственность за продвижение антикоррупционных мер в конкретных регионах и укрепление международного сотрудничества в этих целях.

В ходе встречи также было принято решение о проведении в следующем месяце общего заседания, на котором будут рассмотрены ключевые организационные вопросы.