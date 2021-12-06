В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 26 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана. Об этом сообщает Государственная миграционная служба автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 668 заявлений. Из этих обращений 370 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства.

При этом зарегистрировано и реализовано 298 обращений, из них 96 поступили через портал электронных услуг и электронную почту.