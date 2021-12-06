« Форма правления и политсистема в Республике Кипр представляет собой президентское правление. И внешнюю политику осуществляют правительство и МИД, а никак не парламент» , - заявил haqqin.az член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра Петрос Кареклас, комментируя принятие палатой представителей страны резолюции «Перманентная агрессия Азербайджана против армян и текущая ситуация в Нагорном Карабахе».

Официальная политика правительства в Никосии, указывает Кареклас, заключается в строгом соблюдении всех принятых ООН решений. В том числе резолюций ООН, касающиеся карабахского конфликта. При этом он отмечает, что в кипрском парламенте представлены различные политические партии, у которых разные пристрастия, симпатии, взгляды и т. д., а следовательно и разные политические позиции по каким-то международным вопросам.

Также надо учитывать, подчеркивает Кареклас, что на Кипре сильная и многочисленная армянская община, а каждая партия заботится о том, чтобы получить голоса избирателей на очередных выборах. Так что принятие этой резолюции в определенной степени ориентировано на голоса электората. Время от времени депутаты выступают с заявлениями в парламенте, но решения, которые принимают парламентарии, не носят обязательного характера для президента и правительства. А потому не следует воспринимать эту резолюцию как призыв к действию или внешнеполитическую позицию страны».