Киприоты оправдываются перед Азербайджаном: «Мы не поддержим Армению, если вы не признаете Северный Кипр» срочно в номер
«Форма правления и политсистема в Республике Кипр представляет собой президентское правление. И внешнюю политику осуществляют правительство и МИД, а никак не парламент», - заявил haqqin.az член межобщинного диалога по урегулированию кипрской проблемы, секретарь Министерства юстиции и общественного порядка Кипра Петрос Кареклас, комментируя принятие палатой представителей страны резолюции «Перманентная агрессия Азербайджана против армян и текущая ситуация в Нагорном Карабахе».
Официальная политика правительства в Никосии, указывает Кареклас, заключается в строгом соблюдении всех принятых ООН решений. В том числе резолюций ООН, касающиеся карабахского конфликта. При этом он отмечает, что в кипрском парламенте представлены различные политические партии, у которых разные пристрастия, симпатии, взгляды и т. д., а следовательно и разные политические позиции по каким-то международным вопросам.
Также надо учитывать, подчеркивает Кареклас, что на Кипре сильная и многочисленная армянская община, а каждая партия заботится о том, чтобы получить голоса избирателей на очередных выборах. Так что принятие этой резолюции в определенной степени ориентировано на голоса электората. Время от времени депутаты выступают с заявлениями в парламенте, но решения, которые принимают парламентарии, не носят обязательного характера для президента и правительства. А потому не следует воспринимать эту резолюцию как призыв к действию или внешнеполитическую позицию страны».
«Должен однако заметить, что мы на Кипре тоже не раз оказывались разочарованными высказываниями отдельных азербайджанских политиков и даже партий по поводу непризнанного Северного Кипра, призывами к поддержке сепаратизма на острове, развития связей с ТРСК и др. Ведь и по вопросу единства Кипра также есть резолюции ООН и ЕС. К примеру, резолюции 550 и 789, касающиеся открытия огороженной части Фамагусты, нарушений, связанных с бурением в исключительной экономической зоне Кипра, и др. Уважение к международному праву, между тем, должно проявляться в любом случае», - высказал свое мнение Кареклас.