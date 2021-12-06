Генсек ООН подхватил COVID

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию, передает AFP.

Отмечается, что 72-летний глава ООН заразился COVID-19 от другого сотрудника, у которого ранее также выявили инфекцию. При этом Генсек недавно получил третью дозу вакцины против коронавируса.

Согласно данным агентства, в ближайшие дни Гутерриш планировал принять участие в ежегодном мероприятии Ассоциации прессы ООН и заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменению климата.