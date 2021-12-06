Глава ЦРУ: «У нас нет доказательств того, что Иран решил создать атомную бомбу»

Хотя Иран проделал огромный путь к возможности создать ядерное оружие, у американской разведки нет доказательств того, что Тегеран действительно намерен это оружие производить, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в беседе с журналистами в кулуарах конференции The Wall Street Journal в Вашингтоне, передают «Детали».

По словам Бернса, на данный момент у американской разведки нет доказательств того, что верховный лидер Ирана принял решение о производстве ядерного оружия. Возможно, они и хотели бы, но это гонка из трех этапов.