Глава ЦРУ: «У нас нет доказательств того, что Иран решил создать атомную бомбу»
Хотя Иран проделал огромный путь к возможности создать ядерное оружие, у американской разведки нет доказательств того, что Тегеран действительно намерен это оружие производить, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в беседе с журналистами в кулуарах конференции The Wall Street Journal в Вашингтоне, передают «Детали».
По словам Бернса, на данный момент у американской разведки нет доказательств того, что верховный лидер Ирана принял решение о производстве ядерного оружия. Возможно, они и хотели бы, но это гонка из трех этапов.
"Во-первых, нужно накопить достаточное количество урана, обогащенного на 90%, для производства одной или нескольких испытательных боеголовок. Затем необходимо перейти к серийному производству, и это непростая задача, и она требует совершенно другого количества урана. Наконец, атомную боеголовку так просто к обычной ракете не «пристегнешь». Ирану нужно озаботиться тем, чтобы обеспечить ядерное оружие средствами доставки”, - пояснил глава ЦРУ.
Тем не менее он отметил озабоченность происходящим в Иране. "Иран уже получил контроль над ядерным топливным циклом, и это то, что уже нельзя отменить ужесточением санкций", - добавил Бернс.