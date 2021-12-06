Представители ОДКБ ознакомились с миссией миротворцев в Ливане
Представители секретариата и объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности с 5 по 9 декабря находятся в Ливане для ознакомления с миротворческой миссией UNIFIL под эгидой ООН. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.
В миссии ООН участвуют вооруженные контингенты трех стран-участниц ОДКБ: Армении, Казахстана и Беларуси. В ОДКБ в настоящее время активно ведется работа по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, это одно из приоритетных направлений деятельности организации. Основная цель поездки – ознакомление с деятельностью миссии UNIFIL, изучение особенностей выполнения миротворческих задач многонациональными миротворческими контингентами, говорится в сообщении.
В рамках поездки состоялись рабочие встречи с исполняющим обязанности руководителя миссии ООН Джеком Христофидесом, а также с начальником штаба временных сил ООН в Ливане бригадным генералом Юбером Гомаром. Стороны обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества в сфере миротворчества.
Представители ОДКБ также посещают миротворческие контингенты, в том числе сформированные из военнослужащих Армении, Беларуси и Казахстана. С командованием секторов миротворческой миссии и миротворческих контингентов предусмотрено проведение консультаций и обмен опытом по вопросам, представляющим практический интерес. В частности, условиям функционирования и взаимодействия национальных миротворческих контингентов, особенностям их подготовки, материально-технического и правового обеспечения, оснащения совместимыми вооружениями и военной техникой.
Напомним, в ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.