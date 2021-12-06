Представители ОДКБ ознакомились с миссией миротворцев в Ливане

Представители секретариата и объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности с 5 по 9 декабря находятся в Ливане для ознакомления с миротворческой миссией UNIFIL под эгидой ООН. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

В миссии ООН участвуют вооруженные контингенты трех стран-участниц ОДКБ: Армении, Казахстана и Беларуси. В ОДКБ в настоящее время активно ведется работа по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в миротворческую деятельность ООН, это одно из приоритетных направлений деятельности организации. Основная цель поездки – ознакомление с деятельностью миссии UNIFIL, изучение особенностей выполнения миротворческих задач многонациональными миротворческими контингентами, говорится в сообщении.