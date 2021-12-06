США изъяли крупнейшую партию нефти и оружия из Ирана

Правительство США конфисковало крупнейшую партию оружия и нефти из Ирана, передает Al Arabiуa со ссылкой на пресс-релиз американского минюста.

Нефть и оружие были найдены на четырех танкерах, направлявшихся по Аравийскому морю в сторону Венесуэлы. Танкеры шли под иностранными флагами. На борту танкера были обнаружены 171 ракета класса земля-воздух, 8 противотанковых ракет и 1,1 миллиона баррелей нефти.

Отмечается, что изъятые нефтепродукты были проданы за 26,6 миллиона долларов, а вырученные средства направлены в фонд жертв терроризма.