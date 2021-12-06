В Казахстане приняли решение по русскому языку

Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в среду согласились с изменениями и дополнениями депутатов сената (верхняя палата) в проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации, которыми закрепляется необходимость использования казахского языка в рекламе и вывесках, передает РИА Новости.

Таким образом, документ считается принятым парламентом и направляется на подпись главе государства.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках.