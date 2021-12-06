Сенат США разрешил продать ракеты Саудовской Аравии

Сенат американского Конгресса 67 голосами против 30 отклонил выдвинутую рядом сенаторов резолюцию, запрещающую продажу Саудовской Аравии ракет средней дальности класса воздух-воздух и железнодорожных систем залпового огня, передает Интерфакс.

Противники сделки критикуют Эр-Рияд за участие в конфликте в Йемене, который считается одной из худших гуманитарных катастроф в мире. В проекте документа, который не одобрили сенаторы, предлагалось запретить военные поставки Саудовской Аравии до получения гарантий того, что американское оружие не будет использоваться для убийства гражданских лиц.

Ранее против запрета на поставки ракет категорически возражала администрация президента США Джо Байдена. В Белом доме убеждены, что США должны выполнить обязательства перед партнером по «оказанию помощи в обороне».