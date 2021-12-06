Предприниматели теперь могут автоматически рассчитать и оплатить НДС

Kapital Bank расширяет функционал системы дистанционного банковского обслуживания для бизнеса Müştəri Bank. Предприниматели и компании теперь могут через Müştəri Bank автоматически рассчитать и оплатить НДС на товары и услуги.

До сих пор производить расчёт и оплату НДС нужно было вручную. Теперь же система автоматически рассчитает сумму налога, предпринимателям не придется создавать дополнительное платежное поручения. Новая функция позволит не только экономить время, но и более удобно формировать отчетность.