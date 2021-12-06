Азербайджан, Иран и Грузия создают новый транзитный маршрут
Азербайджан, Иран и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. Об этом заявил генеральный директор Управления международного транзита и перевозок RMTO Джавад Хедаяти в интервью ISNA.
"После проведенных двух встреч с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения. Конечно, этот план был предложен еще 8 лет назад, но из-за вовлеченности многих стран в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса”, - отметил он.
Хедаяти также отметил, что создание нового маршрута может соединить Персидский залив с Черным морем.
"Грузия и Иран являются основными участниками соглашения, поскольку Иран связан со свободными водами через Персидский залив, а у Грузии есть два важных торговых порта к востоку от Черного моря. С другой стороны, Грузия и Азербайджан приложили большие усилия для улучшения и развития своей транспортной инфраструктуры, поэтому мы постарались расширить сотрудничество с обеими этими странами", - добавил он.
Согласно соглашению, в течение следующих четырех месяцев из Ирана будут отправлены пилотные грузы для доставки иранских товаров в Азербайджан через границу Астары, а также в Болгарию или другие страны Восточной Европы через порты Грузии на Черном море. Пилотную фазу проекта планируется провести до конца года по иранскому календарю (20 марта 2022 года), чтобы можно было выявить препятствия и проблемы.
Отмечается, что на заключительной трехсторонней встрече между тремя странами будет создан механизм сокращения затрат и времени на доставку.