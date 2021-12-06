Азербайджан, Иран и Грузия создают новый транзитный маршрут

Азербайджан, Иран и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем. Об этом заявил генеральный директор Управления международного транзита и перевозок RMTO Джавад Хедаяти в интервью ISNA.

"После проведенных двух встреч с Азербайджаном и Грузией мы предложили им инициативу по созданию нового транзитного коридора для регионального сближения. Конечно, этот план был предложен еще 8 лет назад, но из-за вовлеченности многих стран в это соглашение, он еще не реализован, и стороны не достигли консенсуса”, - отметил он.

Хедаяти также отметил, что создание нового маршрута может соединить Персидский залив с Черным морем.