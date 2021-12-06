«Азерэнержи» готовится к зиме

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов на предприятиях ОАО «Азерэнержи» проводятся соответствующие мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного снабжения страны электроэнергией, выполнение плановых заданий по производству энергии, минимизацию числа отказов и открытий на энергопредприятиях.

Как сообщили haqqin.az в ОАО, на энергопредприятиях осуществлены плановые ремонтные, ремонтно-восстановительные и восстановительные работы. Обеспечен необходимый запас топлива. Кроме того в соответствии с установленными нормами был выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования. На электростанциях приняты важные меры по улучшению технических показателей.

После оценки выполненных ремонтных работ комиссией по выполнению соответствующего плана мероприятий, созданной в ОАО «Азерэнержи», было принято решение о выдаче предприятиям «паспорта готовности» к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов.