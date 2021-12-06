Евгений Бай, автор haqqin.az 12:05

Накануне виртуального саммита Джо Байдена и Владимира Путина, итоги которого сейчас у всех на устах, тема возможного вторжения России в Украину затмила и в Москве, и в Вашингтоне даже страшилки о наступлении «омикрона», нового штамма коронавируса. Америка всерьез напугала Западную Европу своими «разведданными» о предстоящей оккупации Россией двух третей территории Украины. Далеко не все европейцы ей поверили: ни один из резонов, почему Путин должен начать эту войну, приведено не было.

Все что мы видели в последние дни напоминало некую виртуальную игру, в которой каждый преследовал свои цели. У Байдена – неуклонно падающий рейтинг с ясной перспективой потери демократами большинства в Конгрессе на промежуточных выборах 2022 и, что еще хуже, - потери Белого дома в 2024 году. У Путина своя головная боль, также связанная с 2024 годом и неопределенностью в отношении того, что делать на этих выборах — оставаться ли или назначать преемника. Российскому президенту всегда было интереснее играть в геополитические игры, чем решать внутренние проблемы. А сейчас ситуация в Украине и действия «коллективного Запада», который явно вознамерился сделать из Незалежной «антиРоссию», приглашая ее в НАТО с последующим размещением под Харьковым ударных ракетных комплексов, перестали быть игрой и начали здорово беспокоить российского президента. Собственно, свою стратегию Путин-президент и не скрывает. Он несколько раз в последнее время заявил о необходимости сохранения «напряжения» в отношениях с Западом. Иными словами, Москва в случае чего готова, по словам российского политолога Лилии Шевцовой, «начать бить окна». Так что оба лидера были заинтересованы в том, чтобы резко поднять «давление в сети», чтобы потом так же резко сбросить его и объявить о своем успехе. Кто же победил в этом поединке амбиций? Похоже, что по очкам это сделал старина Байден. У него и до виртуальной встречи были более сильные позиции. Накануне разговора с Путиным он проконсультировался и согласовал позиции с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии (после виртуального общения он еще раз позвонил своим европейским партнерам). А у кого мог получить поддержку Путин по вопросам европейской политики — от Си Цзиньпина?

Как и ожидалось, Байден и Путин в ходе разговора, который продолжался 2 часа 5 минут изложили претензии друг к другу. Они давно известны. Российского президента категорически не устраивает не только расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и превращение Украины в боевой плацдарм Североатлантического блока. Все это он и называет «красными линиями», и призывает США и коллективный Запад выработать юридически обязательные договоры, которые не допустили бы этого. Но эти «красные линии» существуют только в представлении Путина, а ни Байден, ни кто-либо другой из западных лидеров этого признавать не намерен. Для них Украина - суверенное государство, которое может вступать в какие угодно блоки, и Россия не имеет право вето на это. Никаких гарантий нерасширения НАТО на восток Байден Путину не дал. Но он предупредил своего собеседника о том, что, если агрессия против Украины все же начнется, США гарантированно ответят сокрушительными экономическими санкциями. Среди них не только такие сравнительно мягкие, как запрет на покупку российского долга на вторичном рынке или на обмен рубли на доллары, евро и фунты, но и «ядерное оружие» - отключение России системы международных банковских платежей SWIFT. Наконец в арсенале мер – остановка «Северного потока 2». В наиболее убедительной форме об этих угрозах уже после общения президентов объявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я смотрю прямо вам в глаза и говорю то, что президент Байден сказал, глядя в глаза Путина: «То, что мы не сделали в 2014 году мы готовы сделать сейчас». Эти угрозы в адрес России - не пустые слова, которыми бросался когда-то «самый великий гений», как он себя называл, экс-президент Дональд Трамп. На этот раз они вполне реальны, и Путин это знает. Байден для него, как бы в мире не смеялись над ляпами и курьезами последнего – серьезный и уважаемый соперник, в отличие от своего предшественника, которым российский лидер вертел, как хотел. И отсюда с трудом скрываемое желание Кремля общаться с хозяином Белого дома. Еще накануне виртуальной встречи в Москве заговорили о том, что встреча лицо к лицу между двумя президентами может состояться уже в начале следующего года. Байден же сказал, что да, конечно, он готов встретиться с Путиным, но это, скорее всего будет лишь на саммите G20, который состоится в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии. Судя по всему, никакими особо конфиденциальными откровениями два президента в ходе нынешнего контакта не поделились — они могли бы и не использовать широко разрекламированный секретный канал общения, который был применен впервые.