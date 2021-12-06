Бывшего полицейского судят за миллионное мошенничество
Завершено предварительное следствие по уголовному делу Эльвина Хашимли, обвиняемого в мошенничестве на сумму более миллиона долларов.
Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова.
Бывшему сотруднику полиции Э. Хашимли предъявлено обвинение по статье 178.3.4 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
В качестве потерпевшего по делу признан Мохкем Самедов.