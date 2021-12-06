Кто был автором фразы, поставившей точку под существованием СССР

По словам Шушкевича, руководство республики намеревалось договориться с президентом РСФСР Борисом Ельциным о помощи нефтью и газом. «Но получалось, что мы опять должны кланяться в ноги Горбачеву, чтобы он санкционировал решение Ельцина. Мы вроде бы хотим, чтобы Горбачев нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог», — вспоминает Шушкевич.

Лидеры трех входящих в состав СССР республик — России, Украины и Белоруссии — не планировали принимать решение о выходе из состава Советского Союза. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Станислав Шушкевич, на тот момент председатель Верховного Совета Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР).

Он считает, что именно в той ситуации была рождена фраза «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование». Шушкевич утверждает, что ее автором стал первый заместитель председателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис (Бурбулис был членом Коммунистической партии Советского Союза с 1971 по 1990 год. С 1973 по 1983 год преподавал марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте).

«Мы задумались над тем, кто мы есть на самом деле и какие политические силы представляем. Тогда мы поняли, что именно мы можем все изменить. Потому что были представителями трех республик, которые создали Советский Союз в 1922 году», — сказал Шушкевич в интервью.

По его мнению, решение носило легитимный характер, учитывая, что РСФСР, БССР и УССР (Украинская Советская Социалистическая Республика) вместе с Закавказской СФСР (Социалистическая Федеративная Советская Республика) являлись учредителями СССР в 1922 году. На момент распада СССР Закавказская СФСР распалась, не оставив правопреемника.