Кадровая чистка в Минобороны Армении

В Министерстве обороны Армении начался кадровый погром, пишет армянская газета «Жоховурд».

По сведениям издания, от должности освобожден генеральный секретарь Минобороны Артур Саркисян.

«Кстати, Никол Пашинян 27 июля 2020 года наградил Артура Саркисяна на основании положительного результата отчета Саркисяна за первое полугодие 2020 года. По нашим сведениям, уволен также заместитель генерального секретаря – начальника секретариата аппарата Минобороны Сурен Погосян», - отмечает издание.

Ранее «Жоховурд» сообщала, что министр обороны Армении Сурен Папикян после назначения на должность регулярно вызывает к себе сотрудников различных управлений Минобороны и лично знакомится с их функциями. По итогам встреч в руководящем составе Минобороны проведен определенный анализ и решено, что кадровые изменения должны начаться с сотрудников управлений, чтобы исключить сформировавшиеся в министерстве «традиции» взваливания друг на друга ответственности за свою работу.