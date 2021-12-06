На имущество Сейрана Оганяна и его супруги наложили арест На "прицеле" семья Саргсяна
Генпрокуратура наложила арест на имущество депутата от фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и его супруги. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме этого, наложен арест на имущество бывшего начальника охраны третьего президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его семьи.
"Все они были приглашены в прокуратуру для ознакомления с результатами исследования и представления своей позиции", - отметили в ведомстве, не уточнив, на какое именно имущество наложен арест.
Прокуратура изучает также законность имущества брата Сержа Саргсяна Левона Саргсяна, его дочери, сына, бывшего начальника департамента по управлению госимуществом, сына бывшего спикера НС Галуста Саакяна Армана Саакяна, бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна.
Напомним, несколько дней назад прокуратура обратилась в суд с требованием о конфискации имущества бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна и членов его семьи, однако другие подробности по этому делу не приводятся. Ранее сообщалось о конфискации незаконного имущества бывшего высокопоставленного чиновника СНБ Сероба Арутюняна и его близких.