Генпрокуратура наложила арест на имущество депутата от фракции "Айастан" Сейрана Оганяна и его супруги. Об этом Sputnik Армения сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, наложен арест на имущество бывшего начальника охраны третьего президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна и его семьи.

"Все они были приглашены в прокуратуру для ознакомления с результатами исследования и представления своей позиции", - отметили в ведомстве, не уточнив, на какое именно имущество наложен арест.