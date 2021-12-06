В Индии разбился вертолет с высокопоставленными военными

Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает РИА Новости со ссылкой India Today.

На борту, в частности, находился начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.

Отмечается, что на месте крушения вертолета найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в госпиталь. Поиски четвертого пассажира продолжаются.