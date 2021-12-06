«Азеришыг» обновил линии электропередач села Керимбейли в Сальяне фото, видео
ОАО «Азеришыг» полностью обновила электрическую сеть села Керимбейли Сальянского района, построенную в 60-70-х годах прошлого века, срок эксплуатации которой истек. В результате осуществленных работ было обеспечено устойчивое и качественное электроснабжение жителей села, где проживает более 1200 абонентов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, электрическая сеть Керимбейли, которая находилась в эксплуатации долгие годы, создавала трудности для потребителей. В рамках проводимых работ по реконструкции электросетей во всех регионах Азербайджана «Азеришыг» приступил к деятельности по восстановлению обеспечения устойчивой и качественной электроэнергией села Керимбейли.
В сельской местности, где проживают более 1200 абонентов, полностью обновлено более 17 км линий электропередачи 10 кВ, а 16 км линий электропередачи 0,4 кВ заменены на самонесущие изолированные провода. Установлены комплектные трансформаторные пункты современного типа. Обновлены электросчетчики всех абонентов.
«В соответствии с задачами, поставленными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед ОАО «Азеришыг», во всех регионах страны продолжаются работы по реконструкции электрических сетей, обновлению устаревших сетей, оставшихся с 60-х годов прошлого века», - говорится в сообщении.